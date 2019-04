Elezioni Israele, è testa a testa: per gli exit poll Gantz primo partito ma Netanyahu avanti con la coalizione

Nei tre exit poll pubblicati dalle tv alla chiusura dei seggi per elezioni israeliane, Benny Gantz prende 36-37-37 seggi contro i 36-33-36 d Benjamin Netanyahu. In compenso come coalizione quella di destra guidata da Netanyahu avrebbe in questi exit poll 64-60-64 seggi contro 56-60-56 della coalizione di Gantz. Le due liste di destra, quelle di Bennett e Feiglin, al momento attuale non avrebbero superato la soglia elettorale.

I primi exit poll quindi fotografano un voto al fotofinish, il più incerto degli ultimi anni, per quello che si prospetta come una testa a testa che potrebbe andare avanti tutta la notte. La tv commerciale Canale 13 predice un sostanziale pareggio. Altri, come Canale 12, assegnano al partito "Blu-Bianco" di Gantz un vantaggio di 4 seggi alla Knesset (37 a 33), mentre la tv pubblica vede lo sfidante in testa di un solo seggio. Ad accrescere la confusione, entrambi i candidati cantano vittoria.



L'altro dato è l'incertezza che regna per i piccoli partiti che erano in predicato di portare ossigeno alle rispettive coalizioni: molto sono a rischio soglia di sbarramento per entrare alla Knesset, il 3,25%. Anche oggi come nei precedenti giorni, in vista della battaglia all'ultimo voto, è stata forte la pressione - da tutte le parti - per spingere gli elettori alle urne per un'elezione considerata come la più importante degli ultimi anni ma anche la più difficile da prevedere. Non a caso Benny Gantz ha martellato per giorni il pubblico chiamando alla svolta nei confronti dell'attuale governo mentre Netanyahu ha cavalcato nelle ultime settimane la tattica di gridare al pericolo che la sinistra - come lui preferisce definire i centristi di 'Blu-Bianco' di Gantz e Yair Lapid - fosse sul punto di prendere il potere.



Crollano i Laburisti: "Siamo sotto shock" - Il partito laburista di Avi Gabbai è uscito seccamente sconfitto nei tre exit-poll pubblicati dalle reti televisive israeliane secondo cui nella prossima Knesset avrà 7-8 deputati (su un totale di 120). Nelle politiche del 2015 - in cui si erano presentati soto la guida di Isaac Herzog e assieme al partito centrista di Tzipi Livni - i laburisti avevano ottenuto 24 seggi. "Si tratta di un fallimento duro e doloroso", ha ammesso la dirigente laburista Shelly Yechimovic. "E' il risultato peggiore che abbiamo mai conseguito nella intera storia del partito laburista. Siamo sotto shock".