Elezioni in Serbia, il filorusso Vucic verso il trionfo (annunciato)

E anche il suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad aggiudicarsi con largo margine sia le parlamentari che le amministrative. Intanto la consultazione odierna è stata caratterizzata da una forte ripresa dell'affluenza, che dovrebbe attestarsi intorno al 60%, dieci punti circa in più rispetto alle ultime legislative del giugno 2020.

Con lo slogan "Pace e stabilità", Vucic ha convinto l'elettorato a proseguire con lui. Una elezione che si è svolta all'ombra della guerra in Ucraina e con gli alti e bassi della pandemia indebolita ma non ancora debellata. Una campagna che aveva inizialmente come temi dominanti la lotta a corruzione e criminalità, il rafforzamento dei diritti democratici e la difesa dell'ambiente, temi che sono rimasti ai margini, sopraffatti dall'incombere della guerra e dal posizionamento della Serbia sul conflitto armato nell'Ucraina non così lontana.

E le nuove tensioni emerse con l'intervento armato russo, insieme ai timori per il possibile estendersi di instabilità e minacce anche ai Balcani, hanno dato ulteriore motivazione e slancio alla campagna di Vucic che, oltre a martellare sui grandi risultati economici e di modernizzazione del Paese ottenuti dalla sua gestione negli ultimi dieci anni, si è posto come l'unico e vero leader politico in grado di mantenere la barra dritta e garantire pace e stabilità non solo alla Serbia ma all'intera regione.

Un occhio alla Ue e un altro a Putin -

La guerra tuttavia ha posto la Serbia, e Vucic in primis, in una posizione scomoda nei confronti dell'Unione europea, con cui ha in corso il negoziato di adesione. Pur condannando la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, Belgrado si rifiuta infatti di aderire alle sanzioni internazionali contro Mosca invocando gli interessi nazionali della Serbia, in primo luogo le forniture energetiche a prezzi scontati e il sostegno sulla spinosa questione del Kosovo. "Per il futuro la cosa più importante è mantenere pace e stabilita' e garantire la prosecuzione del progresso economico", ha detto al seggio elettorale Vucic, la cui politica assertiva e muscolare ha assunto toni sempre più nazionalpopulisti. Alle elezioni generali odierne hanno partecipato le forze di opposizione che avevano invece boicottato le ultime legislative del giungo 2020. E la loro scesa in campo sembra aver contribuito a mobilitare l'elettorato con una affluenza che è cresciuta sensibilmente rispetto alle ultime elezioni. In ogni caso il nuovo parlamento non sarà più un sostanziale monocolore come quello emerso due anni fa con oltre il 60% e 188 dei 250 seggi conquistati dall'Sns di Vucic.