Austria, alle elezioni vince l'estrema destra: il Partito della libertà al 28,8% | Il leader Herbert Kickl: "Nuova era"

Il Partito della libertà ha cavalcato l'onda di rabbia pubblica per l'immigrazione e il costo della vita: l'estrema destra ha vinto così le elezioni ottenendo il maggior numero di voti per la prima volta dall'era nazista. Il partito pro-Cremlino e anti-Islam, nonostante il 29,2% dei voti secondo i risultati quasi definitivi, non ha comunque ottenuto la maggioranza assoluta e per governare avrà bisogno di alleati e di una coalizione di governo che is inizierà a valutare nelle prossime ore.