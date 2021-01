Egitto, Zaki incontra la fidanzata in carcere a Il Cairo

La fidanzata di Patrick Zaki ha avuto il permesso di fargli visita in cella. Lo segnala la pagina Facebook Patrick Libero, secondo cui il giovane ha regalato alla ragazza una rosa. "Anche in questi momenti compie gesti per rendere felici le altre persone - scrivono gli attivisti del gruppo -. E' altruista e amorevole come sempre". La fidanzata gli avrebbe detto che è diventato cittadino onorario di Bologna e lui si sarebbe commosso ed emozionato.