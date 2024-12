Un turista è stato ucciso da uno squalo in Egitto, a Marsa Alam, che si affaccia sul Mar Rosso. Lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente del Paese precisando di aver innalzato il livello di allerta nelle riserve del Mar Rosso dopo la tragedia. Un'altra persona è stata ferita. Sono subito state disposte indagini urgenti per ricostruire la dinamica. Ancora non è stata precisata la nazionalità del turista ucciso.