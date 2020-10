Egitto, scoperti 59 sarcofagi in legno risalenti a 2.500 anni fa

Un team di archeologi in Egitto ha annunciato di aver rinvenuto 59 sarcofagi in legno, ben conservati e sigillati, sepolti oltre 2.500 anni fa. All'interno di uno dei sarcofagi sono stati trovati resti mummificati avvolti in un sudario, con iscrizioni geroglifiche in colori vivaci. La scoperta è avvenuta a sud del Cairo, a Saqqara, la necropoli dell'antica capitale egiziana di Menfi. Tutte le bare saranno portate al Grand Egyptian Museum di Giza.