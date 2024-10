Egitto, si schianta bus con a bordo studenti: vittime

Un autobus che trasportava studenti universitari si è schiantato e ribaltato su un'autostrada nel nord-est dell'Egitto: il bilancio è di 12 persone morte e di 33 feriti. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità. Gli studenti dell'Università Galala, con sede a Suez, stavano tornando a casa utilizzando l'autostrada di Ain Sokhna, quando è avvenuto l'incidente. Il ministero non ha rivelato le cause dell'accaduto. Il comunicato afferma che 28 ambulanze sono accorse sul posto e hanno trasportato i feriti in ospedale.