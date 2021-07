Effetto Covid, Onu: nel 2020 peggiore aumento della fame nel mondo

La pandemia di coronavirus ha causato un aumento stimato del 18% del numero di persone che soffrono la fame nel mondo, il maggiore in decenni, provocando una massiccia battuta d'arresto negli sforzi per garantire a tutti l'accesso al cibo. Lo denuncia un rapporto delle Nazioni Unite, che segnala come questo peggioramento comprometta più che mai l'obiettivo di sradicare la fame entro il 2030.