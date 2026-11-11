Ebola, i casi in Congo salgono a oltre 11mila | Morti oltre 5.300 pazienti: è l'epidemia più letale della storia del Paese
Il virus della variante Bundibugyo si è esteso a otto province, al momento non esiste nessun vaccino o cura specifica disponibile
© Afp
Ha superato quota 11mila casi la diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati del ministero della Salute diffusi nella giornata di mercoledì indicano che 11.042 persone sono state contagiate dal virus che ha già causato 5.387 decessi, circa la metà dei contagiati totali. Si tratta dell'epidemia più letale mai registrata nel Paese. Il virus Bundibugyo, responsabile di questa epidemia, si è diffuso in otto delle 26 province del Paese. E non ha un vaccino o una cura noti.
L'allarme Oms di maggio: "Rischio molto alto"
Già a maggio l'Organizzazione mondiale della sanità aveva lanciato l'allarme riguardo al virus Bundibugyo Ebola, alzando il rischio epidemico da "alto" a "molto alto". Secondo le rilevazioni dell'Oms, il virus si stava "diffondendo rapidamente". In qualche mese, i casi accertati sono schizzati da poche decine a diverse migliaia.