Duri scontri ad Atene, gravemente ferito un poliziotto

Afp

Un poliziotto è rimasto gravemente ferito durante gli scontri che si sono scatenati, ad Atene, mentre era in corso una protesta di 5mila persone contro la violenza della polizia. L'agente è stato colpito alla testa, hanno detto le forze di sicurezza. Molta gente è scesa in piazza dopo la diffusione di un video in cui si vede un poliziotto che picchia un uomo con un manganello in un pattugliamento per verificare il rispetto delle restrizioni anti-Covid.