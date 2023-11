Dublino, tre bambini accoltellati fuori da una scuola

A Dublino almeno tre bambini sono rimasti feriti dopo essere stati accoltellati davanti a una scuola del centro, vicino a Parnell Square.

I minori coinvolti, comunque, potrebbero essere più di tre. In due sono stati ricoverati in ospedale. In totale i feriti sarebbero cinque, compresi due adulti: una donna e l'assalitore. Quest'ultimo è stato fermato dalla polizia irlandese, che esclude il movente terroristico e ritiene che si sia trattato di un incidente isolato e autonomo.