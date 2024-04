Dubai, riprendono i voli dopo gli allagamenti dovuti alle piogge da record | E nasce il sospetto: c'entra il cloud seeding?

L'ipotesi cloud seeding e la smentita degli esperti

La violenza delle precipitazioni ha portato qualcuno a ipotizzare che siano dipese da questa tecnica di inseminazione delle nuvole, diffusamente adottata negli Emirati Arabi Uniti per far fronte al problema cronico della mancanza d'acqua. In pratica, l'inseminazione avviene attraverso l’utilizzo di aerei che disperdono nelle nubi sostanze chimiche che fungono da nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. Ma gli esperti hanno negato tale ipotesi. Con l'inseminazione delle nuvole può piovere, ma le precipitazioni non sono così abbondanti da scatenare allagamenti, come successo a Dubai. Jeff Masters, meteorologo di Yale Climate Connections, ha affermato che l’inondazione a Dubai è stata causata da un sistema di bassa pressione insolitamente forte che ha causato molti cicli di forti temporali.