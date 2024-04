Tgcom24

Precipitazioni record - Le piogge sono iniziate lunedì sera e martedì oltre 142 millimetri erano caduti nell'arco di 24 ore quando in media se ne registrano 94.7 in un anno. Disagi si sono verificati all'aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali e hub del vettore a lungo raggio Emirates.

Turisti bloccati - Martedì sera la struttura ha dovuto bloccare momentaneamente gli arrivi. L'aeroporto internazionale di Dubai ha riconosciuto che l'inondazione ha lasciato "opzioni di trasporto limitate" e ha influito sui voli, in quanto gli equipaggi degli aerei non potevano raggiungere l'aeroporto. "La ripresa richiederà un po' di tempo - ha scritto sulla pagina ufficiale di X. - Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide". In un messaggio successivo, sempre su X, l'aeroporto consiglia di "non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario".