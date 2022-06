Draghi: ridurre tensioni tra Israele e Palestina, pieno impegno per la pace

"Questa visita riafferma le eccellenti relazioni tra i nostri Paesi, così come l'impegno dell'Italia per il processo di pace tra Palestina e Israele.

Come ho detto al primo ministro Bennett durante il precedente incontro il dialogo deve continuare in modo da riportare fiducia". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, a Ramallah. "Questa visita è anche un'opportunità per siglare sei accordi di sviluppo con la Palestina per un valore di 17 milioni di euro", sottolinea.