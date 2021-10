Draghi: la Nato appare meno interessata all'Europa

Ansa

"Dal punto di vista geopolitico la Nato sembra meno interessata all'Europa e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo". Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del vertice Ue ricordando due episodi, a suo parere significativi, come il ritiro "dall'Afghanistan per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito" e i sottomarini nucleari francesi scartati dall'Australia per quelli "di produzione americana".