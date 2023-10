Donald Trump, il processo a New York continuerà la prossima settimana

Il processo civile contro Donald Trump, accusato di aver gonfiato il valore dei suoi asset, continuerà la prossima settimana a New York.

L'ex presidente non è riuscito a ottenere lo slittamento: un giudice d'appello ha infatti bocciato la sua richiesta per un pausa, stabilendo però allo stesso tempo che il controllo delle sue proprietà resterà per il momento invariato. Il tycoon aveva chiesto uno stop momentaneo per far fronte alla battaglia legale che lo avrebbe esposto al rischio di perdere il controllo dei suoi asset, quali la Trump Tower.