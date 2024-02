Donald Trump: io perseguitato come Alexei Navalny

Donald Trump continua a paragonarsi ad Alexei Navalny, come un perseguitato politico.

"Sta accadendo anche nel nostro Paese. Ci stiamo trasformando in un Paese comunista in molti sensi. E se guardate a questo, io sono il candidato principale. E vengo incriminato", ha detto in un dibattito di Fox News in South Carolina. "Navalny è stato una persona molto coraggiosa perché è tornato indietro. Avrebbe potuto stare lontano. E, francamente, probabilmente sarebbe stato molto meglio stare lontano e parlare dall'esterno del Paese invece di rientrare", ha aggiunto.