New York, nuova multa a Trump per violazione di un ordine restrittivo

ll giudice Juan Merchan, che presiede a Manhattan il processo contro Donald Trump per i pagamenti in nero alla porno attrice Stormy Daniels , ha multato per mille dollari l'ex presidente.

Nello specifico, il provvedimento si riferisce alle dichiarazioni rilasciate, il 22 aprile, al programma Just the News No Noise. "Il giudice sta accelerando sul processo come un matto. Nessuno ha mai visto una cosa così. La giuria è stata scelta troppo in fretta e il 95% sono democratici", aveva detto Donald Trump.



"Ulteriori violazioni dell'ordine restrittivo potrebbero tradursi nel carcere, anche se è "l'ultima cosa che voglio fare" ha dichiarato Merchan.



L'ordine restrittivo impedisce a Donald Trump di fare commenti e dichiarazioni sui testimoni e i giurati del processo.