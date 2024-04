Donald Trump multato a New York per i commenti sul processo

Donald Trump è stato condannato per oltraggio alla corte e multato per 9mila dollari per aver ripetutamente violato il "gag order".

Si tratta dell'obbligo di non rilasciare dichiarazioni pubbliche su testimoni, giurati e altre persone collegate al processo in corso a New York. L'ex presidente americano pagherà mille dollari per ognuna delle nove violazioni rilevate dal giudice Juan M. Merchan. I procuratori chiedevano, invece, che fosse condannato per 10 violazioni.