Donald Trump al confine con il Messico per campagna anti-migranti

Donald Trump, in campagna elettorale per le presidenziali americane del 2024, si reca alla frontiera con il Messico, in Texas, dove intende ribadire le sue ferme posizioni contro l'immigrazione, che avevano già segnato il suo mandato presidenziale.

Nelle ultime settimane, l'ex presidente ha portato la sua retorica elettorale a livelli estremi di aggressività, accusando gli immigrati clandestini di "avvelenare il sangue del nostro Paese" e paragonando i suoi avversari politici a "parassiti". A meno di due mesi dalle prime elezioni primarie e nonostante le azioni legali avviate contro di lui, Trump è ancora il grande favorito nei sondaggi in campo repubblicano.