"Fucili addosso a Liz Cheney", indagine su Trump dopo la frase shock

Il dipartimento di Giustizia dell'Arizona ha aperto un'indagine per stabilire se l'attacco di Donald Trump contro Liz Cheney - "le devono puntare i fucili addosso" - si tratti di minaccia di morte. Anche Kamala Harris ha commentato le frasi del tycoon definendole una "violenza verbale" che "squalifica" Donald Trump rendendolo "non idoneo per la Casa Bianca". Liz Cheney è la figlia dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney.