Usa, l'amministrazione Trump priverà mezzo milione di migranti dello status legale

L'amministrazione di Donald Trump porrà fine allo status legale di oltre 500.000 migranti provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela, secondo un avviso pubblicato dal Dipartimento della sicurezza interna. Il Dhs ha annunciato che revocherà i "programmi di libertà condizionale categorica per stranieri non ammissibili" provenienti dai Paesi sopra elencati e per i loro familiari diretti. Si tratta dell'ultima di una serie di misure adottate da Trump per inasprire le politiche sull'immigrazione e revocare le normative introdotte dal predecessore di Trump, Joe Biden. "Negli ultimi due anni, il Dhs ha attuato programmi attraverso i quali cittadini di determinati Paesi, insieme ai loro familiari diretti, potevano richiedere l'autorizzazione a viaggiare negli Stati Uniti per richiedere la liberta' condizionale nel Paese", si legge nella nota.