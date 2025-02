Trump sente il premier australiano: "Timori per l'aggressività della Cina" | Gli Usa: "Impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto"

Dopo l'annuncio dell'entrata in vigore dei dazi il 12 marzo, Donald Trump torna a parlare del quadrante più strategico degli Usa: l'Indo-Pacifico. In un colloquio telefonico col premier australiano Anthony Albanese, il presidente americano ha evidenziato "timori per l'aggressività della Cina" nell'area, che entrambi i Paesi si impegnano a mantenere "aperta e libera". Il tycoon riceverà poi il re della Giordania, Abdullah II, alla Casa Bianca per un atteso confronto su Gaza.