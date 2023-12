Trump attacca Biden: "Non posso credere a sua nomination democratica"

Donald Trump torna ad attaccare Joe Biden.

"E' un imbroglione e un mascalzone ma nel corso della sua vita è sempre riuscito a convincere gli altri di essere di essere un bravo ragazzo", ha detto in un'intervista. L'ex presidente dice di "non poter credere" che Biden conquisterà la nomination democratica alla Casa Bianca vista la sua età: "Se lo si paragona a 15 o 20 anni fa non è più la stessa persona. Non può parlare, non riesce a mettere due frasi insieme", ha tuonato Trump.