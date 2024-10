Ex modella accusa Donald Trump: "Mi ha molestata nel 1993"

Ancora guai per Donald Trump che si vede coinvolgere in un nuovo caso di molestie. Stavolta è l'ex modella Stacey Williams che accusa Trump di averla palpeggiata nel 1993 alla Trump Tower in "un perverso gioco" con Jeffrey Esptein. Lo riporta il Guardian. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni 90, ha raccontato di aver incontrato il tycoon nel 1992 a una festa di Natale attraverso il finanziere. Williams ha detto che Epstein era interessato a lei e che si erano frequentati senza impegno per alcuni mesi. La campagna di Trump ha negato con forza le accuse, definendo la donna "un'ex attivista di Barack Obama" e sostenendo che "la storia è stata inventata dalla campagna di Harris".