Donald Trump, 007 Usa esamineranno potenziali danni alla sicurezza nazionale

Attraverso i documenti sequestrati dall'Fbi a Mar-a-Lago, l'intelligence americana esaminerà i potenziali danni alla sicurezza nazionale derivanti dalla gestione di Donald Trump.

Lo ha detto il capo degli 007 americani Avril Haines, secondo quanto riportato da Politico. In una lettera datata 26 agosto e indirizzata ad alcuni deputati, Haines afferma: "il Dipartimento di Giustizia e l'Intelligence stanno lavorando insieme per facilitare la revisione del materiale rilevante". L'esame sarà condotto con modalità che "non interferiranno indebitamente con l'indagine penale in corso".