Diversi migranti morti attraversando la Manica: un bimbo tra le vittime

In un primo momento i soccorritori hanno raggiunto l'imbarcazione e trovato un solo migrante annegato, salvando dalle acque 14 persone, successivamente fatte salire sul rimorchiatore L'Abeille Normandie. Solo dopo il bilancio è stato aggiornato, annoverando un minore tra le vittime. Per il sito d'informazione La Voix du Nord si tratterebbe di un bambino di 3 o 4 anni, trovato senza vita in una canoa e non in mare.