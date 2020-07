Direttore dell'Fbi: "La Cina è la più grande minaccia per gli Usa"

Secondo il direttore dell'Fbi Christopher Wray, la Cina rappresenta la "più grande minaccia a lungo termine" per il futuro degli Stati Uniti. Lo ha affermato nel corso di un lungo intervento all'Hudson Institute di Washington. "La Cina è impegnata in uno sforzo di tutto lo Stato per diventare l'unica superpotenza del mondo con ogni mezzo necessario", ha detto Wray, delineando un quadro delle interferenze cinesi.