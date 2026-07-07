Vertice Nato ad Ankara, occhi puntati su Trump, Meloni e Zelensky: la diretta

Prende il via oggi il cruciale vertice Nato di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 Paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Segui qui, minuto per minuto, tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le dichiarazioni ufficiali e i retroscena direttamente dalla capitale turca.