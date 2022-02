Di Maio a Mosca: "Con soluzione diplomatica si evitano sanzioni a Russia"

"Lavorando tutti insieme per una soluzione diplomatica significa evitare ogni tipo di sanzioni".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in conferenza stampa con il suo omologo Serghei Lavrov al termine del bilaterale a Mosca, rispondendo a chi gli chiedeva come si porrà il governo di Roma in caso di avanzamento delle sanzioni europee sulla crisi in Ucraina. La pace è "la direttrice da continuare a seguire, è l'unica via che può condurci a una duratura stabilità", dice ancora Di Maio: "Le armi lascino lo spazio alla diplomazia. L'Italia è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo".