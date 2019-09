Detenzione famiglie migranti negli Usa,giudice blocca il piano Trump

Un giudice della California ha bloccato i piani dell'amministrazione Trump per la detenzione illimitata delle famiglie di migranti in attesa di risposta sulle loro richieste di asilo. La decisione, firmata da Dolly Gee, è stata un vero schiaffo per l'inquilino della Casa Bianca e il suo staff ha commentato: "Così vengono mantenute le scappatoie usate dai criminali per far entrare bambini negli Usa dal confine con il Messico".