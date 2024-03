Dengue, epidemia anche a Porto Rico: picco di casi nell'isola

Il governo di Porto Rico ha dichiarato un'epidemia di dengue, dopo che un picco di casi della malattia trasmessa dalle zanzare ha colpito l'isola.

Dall'inizio dell'anno al 10 marzo sono stati registrati 549 contagi, tra cui 341 ricoveri ospedalieri e 29 casi gravi. I malati sono concentrati nelle città tra cui San Juan, Bayamon, Guaynabo e Carolina. La febbre dengue rappresenta una significativa minaccia per la salute pubblica in molte parti del mondo, in particolare nelle regioni con un'elevata popolazione di zanzare e un accesso limitato all'assistenza sanitaria.