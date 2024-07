Le autorità sanitarie di El Salvador hanno decretato l'allerta epidemiologica dopo la morte di tre bambini per dengue. Lo riferisce su X il ministro della Salute, Francisco Alabí, precisando che oltre ai tre bambini morti altri 25 sono ricoverati in ospedale, 4 dei quali "in gravi condizioni". Nel 2024 sono stati confermati nel Paese 139 casi di dengue. Il 21 giugno era stata confermata la prima morte di dengue dopo oltre di 5 anni.