Dazi, Trump: incontro con Xi straordinario, grande passo in avanti

"Il mio incontro in Argentina con il presidente cinese Xi Jinping è stato straordinario". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, precisando che i rapporti con Pechino hanno compiuto "un grande balzo in avanti" dopo l'accordo raggiunto per una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. Il presidente americano sottolinea inoltre come "una soluzione per la Corea del Nord sia una grande cosa per la Cina e per tutti".