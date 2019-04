Dazi, rappresaglia dell'Ue contro gli Usa: nel mirino vini della California e gomme da masticare

Misure di rappresaglia da parte dell'Ue per 20 miliardi di dollari contro i prodotti statunitensi: è il valore della lista indicativa di merci americane che saranno sottoposte a dazi, preparata dalla Commissione Ue nella "guerra" Boeing-Airbus in risposta agli 11 miliardi di merci europee che Washington ha annunciato di voler colpire. Tra i prodotti made in Usa nel mirino figurano vini della California, snack come Mars e Twix e gomme da masticare.