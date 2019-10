Dazi, Conte: "Il nostro export di vino negli Usa può crescere"

"Il nostro export di vino va fortissimo e potrà crescere di più anche negli Stati Uniti perché per fortuna la tensione commerciale ci sta risparmiando". Così Giuseppe Conte ha parlato dei dazi imposti dagli Usa e dei possibili effetti sul mercato italiano. "Stiamo crescendo in maniera impressionante anche in Cina e altri Paesi", ha detto il premier intervenendo alla Presentazione della guida vini dell'Associazione Italiana Sommelier.