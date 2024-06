Dazi sulle auto elettriche cinesi, l'Europa si divide: sì dell'Italia, no di Berlino

Sulla questione si è espresso anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che durante il suo intervento all'assemblea di Confcommercio sottolinea: "Servono misure commerciali che tutelino il mercato europeo dalla concorrenza sleale. Quindi saluto con soddisfazione l'annuncio che la Commissione - guarda caso dopo il voto europeo - sull'introduzione di dazi sull'ingresso di auto elettriche cinesi in Europa per tutelare la produzione europea, nella piena consapevolezza che abbiamo anche noi la possibilità di riaffermare l'Italia, con l'industria automobilistica italiana come uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del nostro Paese a cui non vogliamo rinunciare assolutamente".