David Sassoli eletto Presidente del Parlamento Ue | "Ringrazio Tajani per il lavoro svolto prima di me"

Alla seconda tornata David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo . L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato eletto con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. Nel discorso di insediamento Sassoli ha voluto ringraziare il presidente uscente Antonio Tajani "per l'impegno e il lavoro svolto in questa istituzione".

Sassoli prende il posto del presidente uscente Antonio Tajani che assumerà il ruolo di capo delegazione di Forza Italia.



Come avviene l'elezione - L'elezione avviene per scrutinio segreto (cartaceo) e per essere eletto, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi (50% più 1). Se nessun candidato viene eletto al primo turno, gli stessi o nuovi candidati possono essere nominati nel secondo o terzo turno. Se nessuno viene eletto al terzo scrutinio, i due candidati con il maggior numero di voti in quel turno procedono a un ballottaggio finale, dove vince quello che riceve il maggior numero di voti. Il Parlamento europeo procederà poi all'elezione dei 14 vicepresidenti che saranno eletti in un unico scrutinio dalla maggioranza assoluta dei voti espressi. Poi l'assemblea voterà la composizione numerica delle sue commissioni permanenti e delle sottocommissioni.