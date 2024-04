La Danimarca chiude spazio aereo e marittimo per allarme missile

"Finché il sistema non sarà disattivato, c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza", hanno riferito ancora le Forze danesi. Si tratta di un missile antinave Harpoon.

Quanto è pericoloso il missile: cosa sono gli Harpoon

Il ministero della Difesa danese ha affermato che il missile contiene 150 chili di esplosivo, aggiungendo tuttavia che non era armato e non sarebbe esploso se si fosse schiantato in mare. Gli Harpoon sono i missili antinave più diffusi al mondo e quelli in dotazione alla Danimarca sono i modelli RGM-84L-4 Harpoon Block II. Vengono sparati da piattaforme terrestri e sono capaci di colpire non solo imbarcazioni, ma anche bersagli in porti o sulla terraferma. Per questo motivo le autorità danesi li hanno inviati all'Ucraina, nell'ambito della battaglia navale per la Crimea nel Mar Nero.