Danimarca, abdica la regina Margrethe: il figlio è re Federico X

Margrethe aveva annunciato a sorpresa la sua intenzione di abdicare nel corso del tradizionale discorso di Capodanno. Ascesa al trono il 14 gennaio 1972, lascia dopo 52 anni. È la prima sovrana danese a rinunciare volontariamente al trono in quasi 900 anni.

Con indosso un abito color magenta, Margrethe ha firmato la sua abdicazione. Dopo averlo fatto, si è alzata e ha fatto cenno al figlio di prendere il suo posto e ha detto "Dio salvi il re" mentre lasciava la stanza.

Mattarella: "Auguri a Sua Maestà Federico X per un prospero regno

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Maestà Federico X, re di Danimarca, scrive: "La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant'anni la regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie - conclude il capo dello Stato - con esemplare dedizione".