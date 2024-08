Cyberbullismo, denuncia della pugile algerina Imane Khelif contro Elon Musk e JK Rowling

E' stata aperta un'indagine dopo che la pugile algerina Imane Khelif, medaglia d'oro olimpica e vittima di polemiche per il suo sesso, ha sporto una denuncia per molestie informatiche aggravate rivolte a Elon Musk e JK Rowling. E' quanto dichiara la Procura di Parigi a France Presse. L'indagine, scrive la Procura, è stata avviata dal Centro nazionale per la lotta all'odio online per "molestie informatiche basate sul genere, insulti pubblici basati sul genere, provocazioni pubbliche alla discriminazione e insulti pubblici basati sull'origine". Ed è stata affidata all'ufficio centrale di lotta contro i crimini contro l'umanità e i crimini d'odio.