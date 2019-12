Curtis Flowers in libertà vigilata dopo 23 anni di carcere: contro di lui sei processi (ingiusti) per lo stesso reato 

Sei processi per un reato che dice di non aver mai commesso, 23 anni di carcere, di cui 20 nel braccio del morte, con ripetute condanne a morte puntualmente ribaltate dalla Corte Suprema e un procuratore, sempre lo stesso, accusato di avere una condotta "palesemente discriminatoria" : è la storia di Curtis Flowers , 49enne afroamericano finito in carcere per un quadruplice omicidio a Wynona, in Mississippi, nonostante la fragilità delle prove raccolte .

La sua è una storia incredibile, ripescata e ribaltata dal podcast "In the Dark": sedici puntate prodotte da American Public Media, che pezzo per pezzo hanno sgonfiato ogni presunta prova, intervistando testimoni rivelatisi inattendibili, voltagabbana, corrotti.

Tutto nasce da una strage di periferia dentro un negozio di mobili a Wynona, Mississippi: 4 morti tra dipendenti e clienti. Gli inquirenti locali puntano subito il dito su Curtis Giovanni Flowers, un ex dipendente, allora 26enne, appena licenziato per banali negligenze.

Trovano le impronte delle scarpe tra il sangue delle vittime, le tracce di polvere da sparo, i proiettili compatibili (ma non l'arma). Tutto a carico del giovane Flowers, incensurato, ma afroamericano. Le sue origini e il suo colore della pelle sono il movente dell'accanimento giudiziario nei suoi confronti ad opera di un procuratore distrettuale, Doug Evans, che per 20 anni ha provato senza sosta a farlo condannare.

Sei processi, dove puntualmente si è visto rispedire indietro tutte le condanne (in due casi non si è riusciti a raggiungere un verdetto). Prima è stata la Corte Suprema del Mississippi a ribaltare la sentenza giudicando, per bene tre volte, il processo ingiusto. Ma Evans non si ferma, prosegue, con processi sostanzialmente fotocopia: gli anni passano e intanto Curtis Flower resta in carcere.

Il caso arriva a Washington, stavolta è la Corte Suprema degli Stati Uniti a smontare la condotta del procuratore. "Condotta - scrivono i giudici - palesemente discriminatoria della pubblica accusa, un caso disturbante", si scopre infatti che Evans ha "eliminato" i membri neri delle giurie per tutta la sua carriera. Si torna al punto di partenza, ma Flowers resta in galera e Evans al suo posto perché è una carica elettiva.

Intanto però qualcosa è cambiato, anche grazie al podcast che ha fatto luce su questa pagina buia della giustizia americana: lunedì scorso un giudice del Mississippi non ha potuto negare la libertà su cauzione. Un piccolo passo verso la vera libertà.