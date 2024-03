Cucciolo di giraffa muore col collo spezzato allo zoo di Miami

Fotogallery - "Mezzogiorno contro Putin", alle 12 lunghe file in Russia per il voto: la protesta per Navalny

"Poiché l'evento che ha portato a questo trauma è avvenuto durante la notte e non è stato osservato personalmente, i funzionari dello zoo possono solo ipotizzare che qualcosa abbia spaventato l'animale e lo abbia fatto sbattere contro una recinzione, provocando lesioni mortali", ha detto Magill ai media americani. Il portavoce ha detto che il personale dello zoo continua a monitorare le altre giraffe del branco, ma tutte sono tornate alla loro normale routine senza incidenti.

Lo zoo ha una lunga storia nella cura dei cuccioli di giraffa, ne sono nati 60, ha detto Magill. "Si è trattato di una perdita devastante e tutte le procedure vengono attentamente valutate per contribuire a garantire la prevenzione di eventuali incidenti simili in futuro", ha affermato Magill. La notizia ha avuto molto eco sui social dove ha fatto però riaccendere il dibattito sugli animali tenuti in cattività e non nei loro ambienti naturali.