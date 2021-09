Cuba, presidente Diaz-Canel: "Il governo Usa ci attacca da 60 anni"

ansa

"Nel corso di oltre 60 anni, il governo degli Stati uniti non ha smesso mai, neanche per un minuto, di attaccare Cuba, però in questo momento cruciale e difficile per ogni Paese l'aggressività di Washington ha superato il limite". Lo ha detto il presidente cubano Miguel Diaz-Canel nel corso del suo intervento alla 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Il nostro popolo - ha aggiunto - ha il diritto di vivere in pace".