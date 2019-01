Crollo palazzo in Russia, salgono a 21 i morti: anche 2 bambini

E' salito a 21 morti il bilancio del crollo di un palazzo a Magnitogorsk, in Russia: tra le vittime risultano esserci anche due bambini. I soccorritori speravano di trovare altri sopravvissuti nel crollo che ha parzialmente distrutto l'edificio di 10 piani, in uno scoppio causato probabilmente da una fuga di gas. Venti persone restano disperse, ma la speranza di trovare qualcuno ancora in vita è flebile: le temperature sono scese a -27 gradi.