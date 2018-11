Crolli Marsiglia, l'annuncio su Facebook: "Trovato il corpo dell'italiana dispersa"

"E' stato trovato il corpo di Simona Carpignano . L'hanno vista purtroppo". A dichiararlo su Facebook sono gli amici virtuali della giovane italiana data per dispersa in seguito al crollo di due edifici nel centro di Marsiglia . "L'attesa dei genitori, della famiglia, degli amici è finita: Simona è stata ritrovata senza vita sotto le macerie", recita un post pubblicato nel gruppo "Italiani a Marsiglia" sul social network.

La notizia, che non è ancora stata confermata da fonti ufficiali, è stata rilanciata sui social dopo che, nel tardo pomeriggio, il lavoro dei soccorritori era stato sospeso per il rischio di crolli di altri due edifici, al numero 61 e 69 di Rue d'Aubagne. Secondo quanto scrive il sito del quotidiano La Provence, si è riunito un tavolo tecnico per decidere sul da farsi per continuare le ricerche. Già in mattinata era stato evidenziato il rischio di "effetto domino", con il crollo di altri palazzine.