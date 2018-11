Il cameriere di un bar vicino alle costruzioni, che conosceva bene la giovane tarantina della quale non si hanno notizie da lunedì, racconta che "era una ragazza geniale, studiava da noi". Simona Carpignano si era trasferita a Marsiglia da circa sei mesi per cercare lavoro e aveva raggiunto un suo amico che aveva già trovato un'occupazione,



Oltre alla 30enne, secondo le autorità, sono disperse altre otto persone, due delle quali sono passanti che si trovavano in strada al momento del crollo.