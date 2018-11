Il cameriere di un bar vicino alle costruzioni, che conosceva bene la giovane tarantina della quale non si hanno notizie da lunedì, racconta che "era una ragazza geniale, studiava da noi". Simona Carpignano si era trasferita a Marsiglia da circa sei mesi per cercare lavoro e aveva raggiunto un suo amico che aveva già trovato un'occupazione,



La Farnesina conferma: "Un'italiana tra i dispersi" - Il Consolato d'Italia a Marsiglia, in stretto raccordo con la Farnesina, fa sapere che "sta seguendo fin dalla prima ora le ricerche dei dispersi nel crollo di alcuni edifici a Marsiglia tra i quali risulta anche una connazionale". Il Consolato generale informa inoltre che "sta prestando ogni possibile assistenza ai suoi famigliari ed è in costante contatto le autorità locali".



Il padre di Simona a Marsiglia: "Voglio notizie" - "Sono qui, sono ora negli uffici della polizia giudiziaria, voglio notizie". Sono le poche parole che il papà di Simona Carpignano ha rilasciato all'Ansa. Il padre della ragazza ha raggiunto Marsiglia.



Altri sette dispersi oltre Simona - Oltre alla 30enne, secondo le autorità, sono disperse altre sette persone, due delle quali sono passanti che si trovavano in strada al momento del crollo.