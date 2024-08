Parte di un hotel a Kroev, cittadina tedesca sulle rive del fiume Mosella, è crollato uccidendo almeno una persona, mentre altre 8 sono disperse sotto le macerie. In salvo altre 5 persone: in totale, al momento del crollo, nella struttura erano presenti 14 persone. Le autorità hanno evacuato anche una trentina di persone dall'area immediatamente circostante la struttura. Ancora non è chiaro che cosa possa aver provocato il cedimento.