Croazia, seggi aperti per le elezioni presidenziali

Si vota in Croazia per le elezioni presidenziali. In corsa ci sono undici candidati. Se nessuno otterrà la maggioranza del 50% più uno dei voti, come sembra molto probabile, i primi due andranno al ballottaggio il 5 gennaio. Stando ai sondaggi, la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic, esponente dei conservatori del premier Andrej Plenkovic, è in vantaggio con il 28,3%, seguita dall'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic, al 26,6%.